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Єлісєєв обговорив із держсекретарем Польщі майбутній візит Дуди та саміт Східного партнерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв провів зустріч з Державним секретарем – керівником Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофом Щерським. Зустріч відбулась у Кракові за дорученням Президентів Петра Порошенка та Анджея Дуди, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

У прес-службі відзначили, що від час засідання Консультаційного комітету сторони обмінялись думками щодо поточного стану двосторонніх відносин. Вони підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.

"Сторони погодились з необхідністю зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення. У цьому контексті було домовлено провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем’єр-міністрів найближчим часом.
Під час зустрічі Костянтин Єлісєєв та Кшиштоф Щерський погодились з важливістю продовження роботи двосторонньої міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей", - йдеться у повідомленні.

В АП зазначили, що українська та польська сторони домовились співпрацювати з відповідними місцевими органами влади з метою вирішення питань, що становлять обопільний інтерес.

Співрозмовники, за даними прес-служби, також обговорили підготовку до візиту Президента Республіки Польща Анджея Дуди до Харкова у грудні цього року.

"В ході зустрічі було підтверджено спільне прагнення сторін сприяти розширенню та поглибленню міжлюдських контактів.
Також відбувся обмін думками щодо майбутнього Саміту Східного партнерства 24 листопада у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УННКомітет президентів України і Польщі зібрався на засідання у Кракові.

Українські Національні Новини

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