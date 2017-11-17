Єлісєєв обговорив із держсекретарем Польщі майбутній візит Дуди та саміт Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв провів зустріч з Державним секретарем – керівником Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофом Щерським. Зустріч відбулась у Кракові за дорученням Президентів Петра Порошенка та Анджея Дуди, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
У прес-службі відзначили, що від час засідання Консультаційного комітету сторони обмінялись думками щодо поточного стану двосторонніх відносин. Вони підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.
"Сторони погодились з необхідністю зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення. У цьому контексті було домовлено провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем’єр-міністрів найближчим часом.
Під час зустрічі Костянтин Єлісєєв та Кшиштоф Щерський погодились з важливістю продовження роботи двосторонньої міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей", - йдеться у повідомленні.
В АП зазначили, що українська та польська сторони домовились співпрацювати з відповідними місцевими органами влади з метою вирішення питань, що становлять обопільний інтерес.
Співрозмовники, за даними прес-служби, також обговорили підготовку до візиту Президента Республіки Польща Анджея Дуди до Харкова у грудні цього року.
"В ході зустрічі було підтверджено спільне прагнення сторін сприяти розширенню та поглибленню міжлюдських контактів.
Також відбувся обмін думками щодо майбутнього Саміту Східного партнерства 24 листопада у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Комітет президентів України і Польщі зібрався на засідання у Кракові.