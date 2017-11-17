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Елисеев обсудил с госсекретарем Польши предстоящий визит Дуды и саммит Восточного партнерства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев провел встречу с Государственным секретарем - руководителем Канцелярии Президента Республики Польша Кшиштофом Щерским. Встреча состоялась в Кракове по поручению президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В пресс-службе отметили, что от заседании Консультационного комитета стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния двусторонних отношений. Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.

"Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и общего их восстановления. В этом контексте было решено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров в ближайшее время.

Во время встречи Константин Елисеев и Кшиштоф Щерский согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращении культурных ценностей", - говорится в сообщении.

В АП отметили, что украинская и польская стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Собеседники, по данным пресс-службы, также обсудили подготовку к визиту Президента Республики Польша Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.

"В ходе встречи было подтверждено общее стремление сторон содействовать расширению и углублению контактов между людьми.

Также состоялся обмен мнениями относительно будущего саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Комитет президентов Украины и Польши собрался на заседание в Кракове.

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