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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент подписал закон о восстановлении среднесрочного планирования местных бюджетов

Президент подписал закон о восстановлении среднесрочного планирования местных бюджетов

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 11:47  •  8180 просмотра

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Закон является условием для получения финансирования от Всемирного банка.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о восстановлении среднесрочного планирования местных бюджетов (№11131), передает УНН.

Что предусматривает этот законопроект:

  • восстанавливаем среднесрочное планирование местных бюджетов (составление прогноза местных бюджетов на три года). Исключение - ВОТ или территории, на которых ведутся активные боевые действия;
  • расширяем направления использования остатков средств оранов местного самоуправления, добавляем: погашение кредиторской задолженности, обустройство мест временного пребывания ВПЛ, софинансирование из местных бюджетов и приобретение ОВГЗ сроком более одного года;
  • местные советы смогут предоставлять финансовую гарантию на кредиты-рефинансирование ранее взятых займов и прочее.

Новый закон является обязательным условием для получения финансирования от Всемирного банка.

Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби20 сентября 2024, 21:24 • 18726 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина