Президент подписал закон о восстановлении среднесрочного планирования местных бюджетов
Киев • УНН
Закон является условием для получения финансирования от Всемирного банка.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о восстановлении среднесрочного планирования местных бюджетов (№11131), передает УНН.
Что предусматривает этот законопроект:
- восстанавливаем среднесрочное планирование местных бюджетов (составление прогноза местных бюджетов на три года). Исключение - ВОТ или территории, на которых ведутся активные боевые действия;
- расширяем направления использования остатков средств оранов местного самоуправления, добавляем: погашение кредиторской задолженности, обустройство мест временного пребывания ВПЛ, софинансирование из местных бюджетов и приобретение ОВГЗ сроком более одного года;
- местные советы смогут предоставлять финансовую гарантию на кредиты-рефинансирование ранее взятых займов и прочее.
Новый закон является обязательным условием для получения финансирования от Всемирного банка.
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