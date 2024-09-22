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Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів

Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів

Київ • УНН

 • 58971 перегляди

Закон є умовою для отримання фінансування від Світового банку.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (№11131), передає УНН.

Що передбачає цей законопроєкт:

  • відновлюємо середньострокове планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Виняток – ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії;
  • розширюємо напрямки використання залишків коштів органів місцевого самоврядування, додаємо: погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року;
  • місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик та інше.

Новий закон є обов’язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку.

Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби21.09.24, 00:24 • 20272 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
svitovyi-bankСвітовий банк
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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