Президент підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів
Київ • УНН
Закон є умовою для отримання фінансування від Світового банку.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (№11131), передає УНН.
Що передбачає цей законопроєкт:
- відновлюємо середньострокове планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Виняток – ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії;
- розширюємо напрямки використання залишків коштів органів місцевого самоврядування, додаємо: погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року;
- місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик та інше.
Новий закон є обов’язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку.
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