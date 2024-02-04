Президент подписал указ о назначении нового главы Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении мэра Мелитополя Ивана Федорова председателем Запорожской ОВА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст указа и сообщение экс-начальника Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Назначить ФЕДОРОВА Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации - говорится в указе.

Указ датирован 2 февраля.

В свою очередь Юрий Малашко записал видеообращение, в котором заявил, что передает все достижения новой команде.

Новой команде, которая будет руководить областью, мы передаем все наши достижения, и верим, что новые руководители региона не ошибутся и продолжат плодотворную работу на благо каждого запорожца. Что никакие политические амбиции не помешают святому делу - отвоевать все наши территории, освободиться от внутреннего врага - коррупции - заявил Малашко.

Ранее УНН сообщал, что во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Владимир Зеленский представил новоназначенного председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.