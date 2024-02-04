Президент подписал указ о назначении нового главы Запорожской области
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова новым главой Запорожской области, заменив Юрия Малашко, который передал свои достижения новой команде.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении мэра Мелитополя Ивана Федорова председателем Запорожской ОВА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст указа и сообщение экс-начальника Запорожской ОВА Юрия Малашко.
Назначить ФЕДОРОВА Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации
Указ датирован 2 февраля.
В свою очередь Юрий Малашко записал видеообращение, в котором заявил, что передает все достижения новой команде.
Новой команде, которая будет руководить областью, мы передаем все наши достижения, и верим, что новые руководители региона не ошибутся и продолжат плодотворную работу на благо каждого запорожца. Что никакие политические амбиции не помешают святому делу - отвоевать все наши территории, освободиться от внутреннего врага - коррупции
Ранее УНН сообщал, что во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Владимир Зеленский представил новоназначенного председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Президент подписал указ о назначении нового главы Запорожской области
Президент Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова новым главой Запорожской области, заменив Юрия Малашко, который передал свои достижения новой команде.
Зеленский представил нового главу Запорожской ОВА Федорова
Президент Зеленский представил Ивана Федорова, новоназначенного главу Запорожской областной военной администрации, во время встречи, на которой обсуждались вопросы безопасности и возвращения оккупированных территорий.
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