Президент підписав указ про призначення нового голови Запорізької області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення мера Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької ОВА. Про це УНН повідомляє із посиланням на текст указу та повідомлення ексначальника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Указ датований 2 лютого.

Своєю чергою Юрій Малашко записав відеозвернення, в якому заявив що передає всі здобутки новій команді.

Новій команді, що керуватиме областю, ми передаємо всі наші здобутки, та віримо, що нові очільники регіону не схиблять та продовжать плідну роботу на благо кожного запорожця. Що ніякі політичні амбіції не стануть на заваді святій справі - відвоювати всі наші території, звільнитися від внутрішнього ворога - корупції