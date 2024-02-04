Президент підписав указ про призначення нового голови Запорізької області
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив мера Мелітополя Івана Федорова новим очільником Запорізької області, замінивши Юрія Малашка, який передав свої досягнення новій команді.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення мера Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької ОВА. Про це УНН повідомляє із посиланням на текст указу та повідомлення ексначальника Запорізької ОВА Юрія Малашка.
Призначити ФЕДОРОВА Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації
Указ датований 2 лютого.
Своєю чергою Юрій Малашко записав відеозвернення, в якому заявив що передає всі здобутки новій команді.
Новій команді, що керуватиме областю, ми передаємо всі наші здобутки, та віримо, що нові очільники регіону не схиблять та продовжать плідну роботу на благо кожного запорожця. Що ніякі політичні амбіції не стануть на заваді святій справі - відвоювати всі наші території, звільнитися від внутрішнього ворога - корупції
Раніше УНН повідомляв, що під час робочої поїздки до Запорізької області Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Запорізької ОВА Івана Федорова.