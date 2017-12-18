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Президент поддержал аграриев в противостоянии с налоговым Комитетом ВР

Президент поддержал аграриев в противостоянии с налоговым Комитетом ВР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко разделяет обеспокоенность аграриев принятыми Верховной Радой изменениями в Налоговый кодекс, согласно которым, с 1 марта 2018 года, отменяется НДС на экспорт в таможенном режиме сои, подсолнечника и рапса. Об этом заявил Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Виталий Ковальчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава государства разделяет обеспокоенность аграриев неоднозначными положениями, принятыми Верховной Радой Украины решений относительно особенностей налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по экспорту сельскохозяйственной продукции", - сказал Ковальчук, комментируя обращение сельхозпроизводителей и общественности.

По его словам, Президент Украины обратил внимание законодателей на несоответствие таких решений обязательствам, взятыми Украиной при вступлении во Всемирную торговую организацию и подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и просит Верховную Раду устранить несогласованности, в частности относительно сроков применения особенностей налогообложения операций с сельскохозяйственной продукцией.

Кроме того, Ковальчук выразил надежду, что парламент на этой неделе найдет компромиссное решение для урегулирования этого вопроса, которое будет отвечать экономическим интересам государства, агропроизводителей и международным обязательствам.

Напомним, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины (правка № 180) выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

Как сообщал УНН, в связи с принятием этого правки аграрии готовятся к блокаде правительственного квартала.

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