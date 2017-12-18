Президент підтримав аграріїв у протистоянні з податковим Комітетом ВР

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко поділяє стурбованість аграріїв прийнятими Верховною Радою змінами до Податкового кодексу, згідно з яких, з 1 березня 2018 року, скасовується ПДВ на експорт у митному режимі сої, соняшнику і ріпаку. Про це заявив Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук, передає УНН з посиланням на прес–службу Глави держави.