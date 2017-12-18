Президент підтримав аграріїв у протистоянні з податковим Комітетом ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко поділяє стурбованість аграріїв прийнятими Верховною Радою змінами до Податкового кодексу, згідно з яких, з 1 березня 2018 року, скасовується ПДВ на експорт у митному режимі сої, соняшнику і ріпаку. Про це заявив Перший заступник Глави Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук, передає УНН з посиланням на прес–службу Глави держави.
“Глава держави поділяє стурбованість аграріїв неоднозначними положеннями, ухвалених Верховною Радою України рішень щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з експорту сільськогосподарської продукції” — сказав В.Ковальчук, коментуючи звернення сільгоспвиробників та громадськості.
За його словами, Президент України звернув увагу законодавців на невідповідність таких рішень зобов’язанням, взятим Україною при вступі в Світову організацію торгівлі та підписанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і просить Верховну Раду усунути неузгодженості, зокрема щодо термінів застосування особливостей оподаткування операцій із сільськогосподарською продукцією.
Окрім того, В.Ковальчук висловив сподівання, що парламент цього тижня знайде компромісне рішення для врегулювання зазначеного питання, яке відповідатиме економічним інтересам держави, агровиробників та міжнародним зобов’язанням.
Нагадаємо, проти зазначених змін до Податкового кодексу України (правка № 180) виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.
За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.
Як повідомляв УНН, у зв’язку із прийняттям цієї правки аграрії готуються до блокади урядового кварталу.