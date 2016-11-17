Президент подписал закон о ратификации ЗСТ между Украиной и Канадой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Этим законом ратифицируется соглашение, подписанное между двумя государствами в июле текущего года.
"Реализация положений документа будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Канадой, что позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от беспошлинного доступа к рынку Канады, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства с целью повышения конкурентоспособности на новых рынках", - говорится в сообщении.
Также ожидается, что реализация соглашения будет способствовать созданию новых рабочих мест в Украине.
Документ вступает в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон сообщения о завершении выполнения процедур, необходимых для его вступления в силу.
В Администрации Президента уточнили, что Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.