Президент підписав закон про ратифікацію ЗВТ між Україною і Канадою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою", передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Цим законом ратифікується угода, підписана між двома державами у липні поточного року.
“Реалізація положень документа сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною і Канадою, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від безмитного доступу до ринку Канади, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку та модернізації власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності на нових ринках”, — йдеться у повідомленні.
Також очікується, що реалізація угоди сприятиме створенню нових робочих місць в Україні.
Документ набирає чинності в перший день другого місяця після отримання останньою зі сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для її вступу в дію.
У Адміністрації Президента уточнили, що Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ратифікацію зони вільної торгівлі між Україною і Канадою.