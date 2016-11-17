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Президент підписав закон про ратифікацію ЗВТ між Україною і Канадою

Президент підписав закон про ратифікацію ЗВТ між Україною і Канадою

Київ • УНН

 • 9186 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою", передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Цим законом ратифікується угода, підписана між двома державами у липні поточного року.

“Реалізація положень документа сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною і Канадою, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від безмитного доступу до ринку Канади, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку та модернізації власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності на нових ринках”, — йдеться у повідомленні.

Також очікується, що реалізація угоди сприятиме створенню нових робочих місць в Україні.

Документ набирає чинності в перший день другого місяця після отримання останньою зі сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для її вступу в дію.

У Адміністрації Президента уточнили, що Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ратифікацію зони вільної торгівлі між Україною і Канадою.

Українські Національні Новини

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