Президент Палестины прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров на фоне слухов о возможном визите главы ХАМАС

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По прибытии в Джедду палестинского лидера поздравил губернатор Мекки принц Бадр бин Султан бин Абдель Азиз Аль-Сауд.

По сообщению государственного информационного агентства Wafa, во вторник Аббас встретится с наследником Мухаммедом бин Салманом для обсуждения событий в Палестине и регионе.

Визит проходит на фоне сообщений о возможном визите главы ХАМАС Исмаила Хания в богатое нефтью королевство, которое станет первым подобным визитом за многие годы.

В пятницу в Саудовской Аравии состоялась встреча на уровне министров Египта, Иордании, Омана, Кувейта, Бахрейна, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, во время которой участники решительно осудили нападения Израиля на верующих в комплексе мечети Аль-Акса.

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Напряженность на палестинских территориях в начале этого месяца накалилась после того, как израильские силы вывели верующих из комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Израильские налеты на мечеть вызвали ракетные обстрелы из сектора Газа и Ливана, на что Израиль ответил воздушным и артиллерийским обстрелом.