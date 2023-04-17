Президент Палестины прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров на фоне слухов о возможном визите главы ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник для переговоров с официальными лицами королевства. Об этом УНН пишет со ссылкой на Wafa.
Детали
По прибытии в Джедду палестинского лидера поздравил губернатор Мекки принц Бадр бин Султан бин Абдель Азиз Аль-Сауд.
По сообщению государственного информационного агентства Wafa, во вторник Аббас встретится с наследником Мухаммедом бин Салманом для обсуждения событий в Палестине и регионе.
Визит проходит на фоне сообщений о возможном визите главы ХАМАС Исмаила Хания в богатое нефтью королевство, которое станет первым подобным визитом за многие годы.
В пятницу в Саудовской Аравии состоялась встреча на уровне министров Египта, Иордании, Омана, Кувейта, Бахрейна, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, во время которой участники решительно осудили нападения Израиля на верующих в комплексе мечети Аль-Акса.
Добавим
Напряженность на палестинских территориях в начале этого месяца накалилась после того, как израильские силы вывели верующих из комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
Израильские налеты на мечеть вызвали ракетные обстрелы из сектора Газа и Ливана, на что Израиль ответил воздушным и артиллерийским обстрелом.