Президент Палестини прибув до Саудівської Аравії для переговорів на тлі чуток про можливий візит голови ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас прибув до Саудівської Аравії у понеділок для переговорів з офіційними особами королівства. Про це УНН пише з посиланням на Wafa.
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Після прибуття в Джедду палестинського лідера привітав губернатор Мекки принц Бадр бін Султан бін Абдель Азіз Аль-Сауд.
За повідомленням державного інформаційного агентства Wafa, у вівторок Аббас зустрінеться зі спадкоємцем Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити події в Палестині та регіоні.
Візит проходить на тлі повідомлень про можливий візит глави ХАМАС Ісмаїла Ганія в багате на нафту королівство, що стане першим таким візитом за багато років.
У п'ятницю в Саудівській Аравії відбулася зустріч на рівні міністрів Єгипту, Йорданії, Оману, Кувейту, Бахрейну, Іраку та Об'єднаних Арабських Еміратів, під час якої учасники рішуче засудили напади Ізраїлю на віруючих у комплексі мечеті Аль-Акса.
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Напруженість на палестинських територіях на початку цього місяця загострилася після того, як ізраїльські сили вивели віруючих з комплексу Аль-Акса у Східному Єрусалимі.
Ізраїльські нальоти на мечеть викликали ракетний обстріл із сектора Газа та Лівану, на що Ізраїль відповів повітряним та артилерійським обстрілом.