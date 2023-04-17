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Президент Палестини прибув до Саудівської Аравії для переговорів на тлі чуток про можливий візит голови ХАМАС

Президент Палестини прибув до Саудівської Аравії для переговорів на тлі чуток про можливий візит голови ХАМАС

Київ • УНН

 • 652912 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас прибув до Саудівської Аравії у понеділок для переговорів з офіційними особами королівства. Про це УНН пише з посиланням на Wafa.

Деталі

Після прибуття в Джедду палестинського лідера привітав губернатор Мекки принц Бадр бін Султан бін Абдель Азіз Аль-Сауд.

За повідомленням державного інформаційного агентства Wafa, у вівторок Аббас зустрінеться зі спадкоємцем Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити події в Палестині та регіоні.

Візит проходить на тлі повідомлень про можливий візит глави ХАМАС Ісмаїла Ганія в багате на нафту королівство, що стане першим таким візитом за багато років.

У п'ятницю в Саудівській Аравії відбулася зустріч на рівні міністрів Єгипту, Йорданії, Оману, Кувейту, Бахрейну, Іраку та Об'єднаних Арабських Еміратів, під час якої учасники рішуче засудили напади Ізраїлю на віруючих у комплексі мечеті Аль-Акса.

Додамо

Напруженість на палестинських територіях на початку цього місяця загострилася після того, як ізраїльські сили вивели віруючих з комплексу Аль-Акса у Східному Єрусалимі.

Ізраїльські нальоти на мечеть викликали ракетний обстріл із сектора Газа та Лівану, на що Ізраїль відповів повітряним та артилерійським обстрілом.

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