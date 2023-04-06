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Ізраїль зазнав обстрілу десятками ракет з території Лівану. Нетаньягу скликає кабінет безпеки

Ізраїль зазнав обстрілу десятками ракет з території Лівану. Нетаньягу скликає кабінет безпеки

Київ • УНН

 • 1447497 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У четвер вдень із південного Лівану було випущено десятки ракет, деякі з них були перехоплені системою ППО «Залізний купол» над північним Ізраїлем. Про це The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Негайних заяв про відповідальність за обстріл не надходило, але пуски були здійснені лише через кілька годин після того, як підтримуване Іраном терористичне угруповання Лівану «Хізбалла» заявило, що підтримає «всі заходи», які палестинські угруповання можуть вжити проти Ізраїлю після зіткнень в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі.

У містах Бетцет і Шломі в Західній Галілеї, недалеко від кордону з Ліваном, пролунали сирени ракет. Невдовзі після цього сирени продовжували звучати в інших містах.

На кадрах, що циркулюють у мережі, видно сліди диму від ракет-перехоплювачів «Залізний купол». Рятувальна служба «Маген Давид Адом» повідомила, що один чоловік отримав легкі поранення від уламків.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу був проінформований про інциденти, що стався в перший день свята Песах, і проведе оцінку з військовими та керівниками служби безпеки, повідомив його офіс.

Контекст

Ракетний обстріл стався на тлі загострення напруженості після ракетних обстрілів із сектора Газа, зіткнень біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі, а також запуску іранського безпілотника з Сирії на початку тижня.

Глобальне занепокоєння посилилося після того, як ізраїльська поліція зіткнулася з палестинцями на території третьої за значимістю ісламської святині, викликавши обмін ракетами та авіаударами по терористам у Газі, що викликало побоювання подальшої ескалації. Подібні зіткнення два роки тому вилилися у криваву 11-денну війну між Ізраїлем та ХАМАСом.

«Хізбалла» має тісні зв'язки з ХАМАСом, який править Газою, та з угрупуванням «Палестинський ісламський джихад», яке також базується у прибережному анклаві.

Заворушення виникли на тлі побоювань щодо потенційної ескалації під час священного для мусульман місяця Рамадан, коли часто спостерігається сплеск ізраїльсько-палестинської напруженості, і цього року він збігається з Песахом та Великоднем. Песах розпочався у середу ввечері. Перші два тижні Рамадан пройшли відносно гладко.

Храмова гора є найсвященнішим місцем в юдаїзмі і шанується як місцезнаходження стародавніх єврейських храмів. Комплекс є третьою святинею ісламу та управляється Йорданією в рамках домовленості з Ізраїлем.

Десятки тисяч віруючих відвідують Аль-Аксу протягом місяця Рамадан, що регулярно призводить до сплеску напруженості у відносинах із Ізраїлем та насильства.

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