Израиль подвергся обстрелу десятками ракет с территории Ливана. Нетаньяху созывает кабинет безопасности

Детали

Немедленных заявлений об ответственности за обстрел не поступало, но пуски были осуществлены лишь через несколько часов после того, как поддерживаемая Ираном террористическая группировка Ливана «Хизбалла» заявила, что поддержит «все меры», которые палестинские группировки могут предпринять против Израиля после столкновений в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

В городах Бетцет и Шломи в Западной Галилее, недалеко от границы с Ливаном, раздались сирены ракет. Вскоре после этого сирены продолжали звучать в других городах.

На кадрах, циркулирующих в сети, видны следы дыма от ракет-перехватчиков «Железный купол». Спасательная служба «Маген Давид Адом» сообщила, что один человек получил легкие ранения от обломков.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был проинформирован об инцидентах, произошедших в первый день праздника Песах, и проведет оценку с военными и руководителями службы безопасности, сообщил его офис.

Контекст

Ракетный обстрел произошел на фоне обострения напряженности после ракетных обстрелов из сектора Газа, столкновений возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, а также запуска иранского беспилотника из Сирии в начале недели.

Глобальное беспокойство усилилось после того, как израильская полиция столкнулась с палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни, вызвав обмен ракетами и авиаударами по террористам в Газе, что вызвало опасения дальнейшей эскалации. Подобные столкновения два года назад вылились в кровавую 11-дневную войну между Израилем и ХАМАСом.

«Хизбалла» имеет тесные связи с ХАМАСом, который правит Газой, и с группировкой «Палестинский исламский джихад», которая также базируется в прибрежном анклаве.

Беспорядки возникли на фоне опасений относительно потенциальной эскалации во время священного для мусульман месяца Рамадан, когда часто наблюдается всплеск израильско-палестинской напряженности, и в этом году он совпадает с Песахом и Пасхой. Песах начался в среду вечером. Первые две недели Рамадана прошли относительно гладко.

Храмовая гора является самым священным местом в иудаизме и почитается как местонахождение древних еврейских храмов. Комплекс является третьей святыней ислама и управляется Иорданией в рамках договоренности с Израилем.

Десятки тысяч верующих посещают Аль-Аксу в течение месяца Рамадан, что регулярно приводит к всплеску напряженности в отношениях с Израилем и насилию.