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Поліція Ізраїлю здійснила рейд в мечеті Єрусалима: десятки постраждалих

Поліція Ізраїлю здійснила рейд в мечеті Єрусалима: десятки постраждалих

Київ • УНН

 • 1026561 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Ізраїльська прикордонна поліція, розгорнута біля Левових воріт у Старому місті Єрусалимі, здійснила рейд в мечеті Аль-Акса. Вони кидали світлошумові гранати в палестинців, які у відповідь кидали в правоохоронців петарди. За даними палестинських ЗМІ, постраждали десятки віруючих, пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Сутичка відбулася, коли мусульмани відзначають святковий місяць Рамадан, а євреї готуються розпочати свято Песах в середу ввечері.

Це викликало засудження з боку палестинців та побоювання щодо ширшого конфлікту. Видання нагадує, що подібні зіткнення два роки тому вилилися в 11-денну війну між Ізраїлем і ХАМАС.

Мечеть Аль-Акса розташована на території, яка є священною як для євреїв, так і для мусульман. Вона є третім найсвятішим місцем в ісламі та зазвичай переповнена віруючими під час Рамадану. Місце, відоме євреям як Храмова гора, також є найсвятішим місцем в іудаїзмі, який шанує його як місце розташування біблійних єврейських храмів. Суперечливі твердження підживлюють постійну напругу, яка неодноразово виливалася в насильство в минулому, пише АР.

За даними офіційного палестинського інформагентства Wafa, під час рейду поліції постраждали десятки віруючих, які проводили ніч у молитві.

Поліція Ізраїлю повідомила, що після "численних і тривалих" спроб вирішити конфлікт розмовами, "які були безрезультатними", поліцейські сили "були змушені увійти на територію". На відео, опублікованому правоохоронцями, видно неодноразові вибухи феєрверків усередині мечеті. На одному з відео, знятому палестинцями, видно, як поліцейські б’ються з людьми та б’ють їх киями та прикладами, відзначає видання. За воротами поліція, як вказано, розігнала групи молодих людей світлошумовими гранатами та гумовими кулями. Пізніше правоохоронці поінформували, що один офіцер отримав поранення в ногу, а десятки людей були заарештовані.

У відповідь палестинські бойовики відповіли ракетним обстрілом із Гази на південь Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що загалом було випущено п'ять ракет, і всі вони були перехоплені. Через кілька годин Ізраїль відповів авіаударом по Газі. Подробиць про ціль не було.

Палестинське керівництво засудило напад на вірян. Речник президента Палестини Махмуда Аббаса Набіль Абу Рудейнех попередив Ізраїль, що такий крок "виходить за межі всіх червоних ліній і призведе до великого вибуху". Уряд Йорданії, який є охоронцем мечеті, засудив ізраїльський наліт "найрішучішим чином". МЗС попередило "про наслідки цієї небезпечної ескалації" та поклало на Ізраїль "відповідальність за безпеку благословенної мечеті Аль-Акса".

У той час, коли в Єрусалимі стався рейд, ізраїльські військові повідомили про бої в палестинському місті на Західному березі. Зазначається, що жителі Бейт-Умара палили шини, кидали каміння та вибухівку в солдатів. Озброєні підозрювані застрелили одного солдата, якому вдалося втекти, додали військові.

Нагадаємо

В Ізраїлі поліція застрелила чоловіка біля мечеті в Єрусалимі.

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