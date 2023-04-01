Ізраїльська поліція застрелила чоловіка біля мусульманської святині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Ізраїлі поліція застрелила чоловіка біля мечеті в Єрусалимі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Чоловік, затриманий ізраїльською поліцією біля мечеті в Єрусалимі, схопив пістолет офіцера і вистрілив з нього. Ці дії спонукали підрозділ поліції застрелити чоловіка, про це повідомили у поліції у суботу.
Подія сталася в розпал відвідування священного місяця Рамадан.Вбитий був ідентифікований як Мохаммад Халед аль-Осаїб, якому було 26 років, він мешкав у бедуїнському місті Хура на півдні Ізраїлю.
Депутат Мансур Аббас з партії «Об'єднаний арабський список» сказав, що загиблий був студентом-медиком.
"Все, що ми вимагаємо, - це правда", - наголосив Аббас.
Доповнення
Мирні переговори за посередництва США, створені задля створення палестинської держави на Західному березі, у Газі та Східному Єрусалимі, територіях, захоплених Ізраїлем під час війни 1967 року, застопорилися майже десятиліття і поки не показують жодних ознак відновлення.