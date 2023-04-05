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Полиция Израиля провела рейд в мечети Иерусалима: десятки пострадавших

Полиция Израиля провела рейд в мечети Иерусалима: десятки пострадавших

Киев • УНН

 • 1026559 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Израильская пограничная полиция, развернутая у Львиных ворот в Старом городе Иерусалиме, совершила рейд в мечети Аль-Акса. Они бросали светошумовые гранаты в палестинцев, которые в ответ бросали в правоохранителей петарды. По данным палестинских СМИ, пострадали десятки верующих, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Стычка произошла, когда мусульмане отмечают праздничный месяц Рамадан, а евреи готовятся начать праздник Песах в среду вечером.

Это вызвало осуждение со стороны палестинцев и опасения более широкого конфликта. Издание напоминает, что подобные столкновения два года назад вылились в 11-дневную войну между Израилем и ХАМАС.

Мечеть Аль-Акса расположена на территории, которая является священной как для евреев, так и для мусульман. Она является третьим самым священным местом в исламе и обычно переполнена верующими во время Рамадана. Место, известное евреям как Храмовая гора, также является самым священным местом в иудаизме, который почитает его как место расположения библейских еврейских храмов. Противоречивые утверждения подпитывают постоянное напряжение, которое неоднократно выливалось в насилие в прошлом, пишет АР.

По данным официального палестинского информагентства Wafa, во время рейда полиции пострадали десятки верующих, которые проводили ночь в молитве.

Полиция Израиля сообщила, что после "многочисленных и длительных" попыток решить конфликт разговорами, "которые были безрезультатными", полицейские силы "были вынуждены войти на территорию". На видео, опубликованном правоохранителями, видны неоднократные взрывы фейерверков внутри мечети. На одном из видео, снятом палестинцами, видно, как полицейские бьются с людьми и избивают их киями и прикладами, сообщает издание. За воротами полиция, как указано, разогнала группы молодых людей светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Позже правоохранители сообщили, что один офицер получил ранение в ногу, а десятки людей были арестованы.

В ответ палестинские боевики ответили ракетным обстрелом из Газы на юг Израиля. Израильские военные заявили, что всего было выпущено пять ракет, и все они были перехвачены. Через несколько часов Израиль ответил авиаударом по Газе. Подробностей о цели не было.

Палестинское руководство осудило нападение на верующих. Представитель президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейнех предупредил Израиль, что такой шаг "выходит за пределы всех красных линий и приведет к большому взрыву". Правительство Иордании, которое является охранником мечети, осудило израильский налет "самым решительным образом". МИД предупредило "о последствиях этой опасной эскалации" и возложило на Израиль "ответственность за безопасность благословенной мечети Аль-Акса".

В то время, когда в Иерусалиме произошел рейд, израильские военные сообщили о боях в палестинском городе на Западном берегу. Отмечается, что жители Бейт-Умара жгли шины, бросали камни и взрывчатку в солдат. Вооруженные подозреваемые застрелили одного солдата, которому удалось убежать, добавили военные.

Напомним

В Израиле полиция застрелила мужчину возле мечети в Иерусалиме.

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