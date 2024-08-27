Президент: очень хочется, чтобы поступления военной помощи были увеличены

Порции военной помощи, которые поступают от партнеров, маленькие. Очень хочется, чтобы были увеличены поступления помощи. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Сегодня те порции они маленькие, потому что вы видите, какой аппетит у этой войны и поэтому очень хочется, чтобы были увеличены поступления. Никто не настаивает на каких-то других, например Конгрессные голосования и договоренности, там достаточно денег, чтобы эти пакеты поступали и наша страна была сильной, но оно замедлено - рассказал Зеленский.

Он отметил, что иногда это связано с производством также.

Одно дело проголосовать, другое, что там есть, что осталось ... В любом случае мы над этим работаем. С Европой есть несколько инициатив, кроме чешской есть датская, есть с Польшей контакты и с другими странами. Мы ожидаем эти пакеты также. И безусловно есть, на мой взгляд очень важный момент в котором мы начали двигаться в перед, но если не сможем держать этот темп россия будет догонять и это будут проблемы - это отечественное производство. Дроны, артиллерия. Ракеты - дорогостоящая программа и надо вкладывать в это деньги. На это денег в нашем бюджете на сегодня уже нет - заявил Зеленский.

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Также Президент рассказал, где ищут для этого средства.

«Где находить деньги. Есть личные договоренности со странами Nordic, с балтийскими нашими друзьями, которые действительно дают наше отечественное производство... Поэтому я рассчитываю на эти деньги. Есть такая задача нашим чиновникам и в моем Офисе мы все вместе, одной командой ищем эти деньги, поступления. Они точно увеличат количество нашего отечественного производства», - отметил Зеленский.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что сейчас у Украины есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на защиту, на обороноспособность.