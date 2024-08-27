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Президент: дуже хочеться, щоб надходження військової допомоги були збільшені

Президент: дуже хочеться, щоб надходження військової допомоги були збільшені

Київ • УНН

 • 24454 перегляди

Президент Зеленський заявив про необхідність збільшення обсягів військової допомоги від партнерів. Він також наголосив на важливості розвитку вітчизняного виробництва озброєнь та пошуку коштів для цього.

Порції військової допомоги, які надходять від партнерів, маленькі. Дуже хочеться, щоб були збільшені надходження допомоги. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Сьогодні ті порції вони маленькі, тому що ви бачите, який апетит у цієї війни й тому дуже хочеться, щоб були збільшені надходження. Ніхто не наполягає на якихось інших, наприклад Конгреські голосування та домовленості, там достатньо грошей, щоб ці пакети надходили й наша країна була сильною, але воно уповільнено

- розповів Зеленський.

Він зазначив, що іноді це пов’язано з виробництвом також.

Одна справа проголосувати, інша, що там є, що залишилося…В будь-якому випадку ми над цим працюємо. З Європою є кілька ініціатив, окрім чеської є данська, є з Польщею контакти й з іншими країнами. Ми очікуємо на ці пакети також. І безумовно є, на мій погляд дуже важливий момент в якому ми почали рухатися в перед, але якщо не зможемо тримати цей темп росія буде наздоганяти й це будуть проблеми – це вітчизняне виробництво. Дрони, артилерія. Ракети – високовартісна програма і треба вкладати в це гроші. На це грошей в нашому бюджеті на сьогодні вже немає

- заявив Зеленський.

В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй" - Шмигаль27.08.24, 11:58 • 20311 переглядiв

Також Президент розповів, де шукають для цього кошти.

"Де знаходити гроші. Є особисті домовленості з країнами Nordic, з балтійськими нашими друзями, які дійсно дають наше вітчизняне виробництво… Тому я розраховую на ці гроші. Є таке завдання нашим урядовцям і в моєму Офісі ми всі разом, однією командою шукаємо ці гроші, надходження. Вони точно збільшать кількість нашого вітчизняного виробництва", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на захист, на обороноздатність.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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