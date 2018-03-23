Президент назвал ключевую задачу украинской экономики

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9300 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 14636 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61039 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72833 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101750 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109032 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116483 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121836 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Президент назвал ключевую задачу украинской экономики

Президент назвал ключевую задачу украинской экономики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Ключевая задача украинской экономики - выйти на уровне 5-6% ВВП в год. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Луцке, передает УНН.

"Увеличение внутреннего валового продукта оказалось больше, чем мы ожидали - вместо 1,8% он составил 2,5%. Это четкое свидетельство того, что экономика адаптировалась к новым условиям", - заявил Президент.

Однако, по его словам, подобные темпы роста экономики являются слишком скромными, и хороши лишь тем, что "пришли на смену глубокому падению предыдущих лет".

"Они являются абсолютно недостаточными для условий, которые сложились в нашем государстве. Ключевая задача - выйти на уровне 5-6% ВВП в год", - заявил глава государства.

В прошлом году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Этого удалось достичь благодаря активизации внутреннего потребительского спроса и высокой инвестиционной активности.

Украинские Национальные Новости

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