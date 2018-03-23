Президент назвав ключове завдання української економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Ключове завдання української економіки - вийти на рівні 5-6% ВВП за рік. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Луцьку, передає УНН.
“Збільшення Внутрішнього валового продукту виявилась більше, ніж ми очікували — замість 1,8% воно склало 2,5% . Це чітке свідчення того, що економіка адаптувалася до нових умов”, — заявив Президент.
Водночас, за його словами, подібні темпи зростання економіки є надто скромними, і хороші лише тим, що “прийшли на зміну глибокому падінню попередніх років”.
“Вони є абсолютно недостатніми для умов, які склалися в нашій державі. Ключове завдання — вийти на рівні 5-6% ВВП за рік”, — заявив глава держави.
Нагадаємо, минулого року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) порівняно з 2016 роком збільшився на 2,5%. Цього вдалося досягти завдяки активізації внутрішнього споживчого попиту та високої інвестиційної активності.