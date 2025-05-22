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Президент наградил орденом поэта Юрия Рыбчинского

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский наградил поэта Юрия Рыбчинского орденом Ярослава Мудрого IV степени по случаю 80-летия. Соответствующий указ №311/2024 опубликован.

Президент наградил орденом поэта Юрия Рыбчинского

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого IV степени поэта, драматурга, народного артиста Украины, Героя Украины Юрия Рыбчинского, которому сегодня исполнилось 80 лет. Об этом говорится в указе Президента №311/2025, передает УНН.

За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, обогащении украинского песенного наследия и многолетнюю плодотворную творческую деятельность постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Рыбчинского Юрия Евгеньевича - поэта, драматурга, народного артиста Украины, Героя Украины

- говорится в указе.

Дополнение

Сегодня, 22 мая, 80-летие выдающийся украинский поэт, драматург, сценарист и один из основателей современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский.

За свою карьеру Рыбчинский написал более 3000 песен, многие из которых стали хитами, в частности "Волшебная скрипка", "Проходит день", "Зелен-клен". Сотрудничал со многими композиторами, такими как Игорь Поклад, Владимир Ивасюк, Николай Мозговой и Игорь Шамо.

В июне 1995 года был награжден званием Заслуженный деятель искусств Украины, в мае 2000 года званием Народный артист Украины. В 2015 году получил награду Орден князя Ярослава Мудрого V ст, а в 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Рыбчинскому звание Героя Украины и отличие "Национальная легенда Украины".

Напомним

Амиль Насиров из группы "Курган & Агрегат" заявил, что в Виннице и Ивано-Франковске им запретили проводить их благотворительные концерты, где собирают средства на ВСУ из-за нецензурных слов в песнях.

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