Президент наградил орденом поэта Юрия Рыбчинского
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский наградил поэта Юрия Рыбчинского орденом Ярослава Мудрого IV степени по случаю 80-летия. Соответствующий указ №311/2024 опубликован.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого IV степени поэта, драматурга, народного артиста Украины, Героя Украины Юрия Рыбчинского, которому сегодня исполнилось 80 лет. Об этом говорится в указе Президента №311/2025, передает УНН.
За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, обогащении украинского песенного наследия и многолетнюю плодотворную творческую деятельность постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Рыбчинского Юрия Евгеньевича - поэта, драматурга, народного артиста Украины, Героя Украины
Дополнение
Сегодня, 22 мая, 80-летие выдающийся украинский поэт, драматург, сценарист и один из основателей современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский.
За свою карьеру Рыбчинский написал более 3000 песен, многие из которых стали хитами, в частности "Волшебная скрипка", "Проходит день", "Зелен-клен". Сотрудничал со многими композиторами, такими как Игорь Поклад, Владимир Ивасюк, Николай Мозговой и Игорь Шамо.
В июне 1995 года был награжден званием Заслуженный деятель искусств Украины, в мае 2000 года званием Народный артист Украины. В 2015 году получил награду Орден князя Ярослава Мудрого V ст, а в 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Рыбчинскому звание Героя Украины и отличие "Национальная легенда Украины".
Напомним
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