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El País

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Президент нагородив орденом поета Юрія Рибчинського

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Президент України Володимир Зеленський нагородив поета Юрія Рибчинського орденом Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя.

Президент нагородив орденом поета Юрія Рибчинського

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого IV ступеня поета, драматурга, народного артиста України, Героя України Юрія Рибчинського, якому сьогодні виповнилося 80 років. Про це йдеться в указі Президента №311/2025, передає УНН.

За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, збагаченні української пісенної спадщини та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Рибчинського Юрія Євгеновича - поета, драматурга, народного артиста України, Героя України

- йдеться в указі.

Доповнення

Сьогодні, 22 травня, 80-річчя видатний український поет, драматург, сценарист і один із засновників сучасної української естрадної пісні Юрій Рибчинський.

За свою кар'єру Рибчинський написав понад 3000 пісень, багато з яких стали хітами, зокрема "Чарівна скрипка", "Минає день", "Зелен-клен". Співпрацював із багатьма композиторами, такими як Ігор Поклад, Володимир Івасюк, Микола Мозговий та Ігор Шамо.

В червні 1995 року був нагороджений званням Заслужений діяч мистецтв України, у травні 2000 року званням Народний артист України. У 2015 році отримав нагороду Орден князя Ярослава Мудрого V ст, а у 2020 році Президент України Володимир Зеленський присвоїв Рибчинському звання Героя України та відзнаку "Національна легенда України".

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