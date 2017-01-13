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Президент наградил раненых в зоне АТО пограничников

Президент наградил раненых в зоне АТО пограничников

Киев • УНН

 • 8657 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Петр Порошенко во время посещения Центрального клинического госпиталя Государственной пограничной службы вручил награды воинам-пограничникам, которые отличились в зоне проведения антитеррористической операции и получили ранения при исполнении своих служебных обязанностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Так, орденом “За мужество” III степени наградили сержанта Игоря Павловича и старшего прапорщика Сергея Самойлова.

“Орден "За мужество“ - это почетная награда, которую в кабинетах не заработаешь. Горжусь такими воинами. Благодарю за образцовое выполнение боевых задач”, - отметил Глава государства, вручая награды.

П.Порошенко узнал об условиях лечения и обеспечения раненых защитников необходимым для успешной реабилитации.

Президент поинтересовался дальнейшими планами военных после завершения лечения. Пограничники рассказали, что намерены продолжить военную службу.

Глава государства также отметил медалью “Защитнику Отечества” старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью “За военную службу Украине” военного врача подполковника медицинской службы ГПСУ Виктора Худякова.

Подполковник В.Худяков вместе с персоналом реанимационной бригады оказывал неотложную медицинскую помощь раненым воинам во время их медицинской эвакуации в Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины. Военный врач неоднократно посещал зону проведения АТО для оказания неотложной медицинской помощи тяжелораненым бойцам и обеспечивал эвакуацию раненых, организовывал бесперебойную, слаженную работу медицинского персонала во время обострения боевого конфликта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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