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Президент нагородив поранених в зоні АТО прикордонників

Президент нагородив поранених в зоні АТО прикордонників

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Петро Порошенко під час відвідання Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби вручив нагороди воїнам-прикордонникам, які відзначилися в зоні проведення Антитерористичної операції та отримали поранення під час виконання своїх службових обов’язків, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Так, орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено сержанта Ігоря Павловича та старшого прапорщика Сергія Самойлова.

“Орден "За мужність“ - це почесна нагорода, яку у кабінетах не заробиш. Пишаюся такими воїнами. Дякую за зразкове виконання бойових завдань”, - зазначив Глава держави, вручаючи нагороди.

П.Порошенко запитав про умови лікування та забезпечення поранених захисників необхідним для успішної реабілітації.

Президент поцікавився подальшими планами військових після завершення лікування. Прикордонники розповіли, що мають намір продовжити військову службу.

Глава держави також відзначив медаллю “Захиснику Вітчизни” старшого сержанта Олексія Мазановича та медаллю “За військову службу Україні” військового лікаря підполковника медичної служби ДПСУ Віктора Худякова.

Підполковник В.Худяков разом з персоналом реанімаційної бригади надавав невідкладну медичну допомогу пораненим воїнам під час їх медичної евакуації до Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України. Військовий лікар неодноразово відвідував зону проведення АТО для надання невідкладної медичної допомоги тяжкопораненим бійцям та забезпечував евакуацію поранених, організовував безперебійну, злагоджену роботу медичного персоналу під час загострення бойового конфлікту.

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