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Президент Молдовы призвала вывести российские войска из Приднестровья

Президент Молдовы призвала вывести российские войска из Приднестровья

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Молдовы Майя Санду, комментируя резолюцию ПАСЕ об исключении россии из Совета Европы, заявила, что Кишинев всегда требовал вывода российских войск из Приднестровья. На это в россии ответили: пребывание там военных является “выполнением миротворческой операции”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Цитата

“Мы всегда требовали отзыва российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизацию боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение”, - заявила Санду.

Президент добавила, что роль, которую играла россия в Приднестровском конфликте, “ни для кого не секрет”.

Официальная реакция россии появилась 17 марта. Представитель министерства иностранных дел рф Мария Захарова сообщила, что российские войска, которые находятся в Приднестровье, вроде бы обеспечивают мир в Молдове последние 30 лет.

"Хотелось бы напомнить, что ограниченный контингент российских вооруженных сил находится в Приднестровье в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта 21 июля 1992 года. Цель пребывания там войск рф - реализация миротворческой операции, благодаря которой на Днестре в течение 30 лет обеспечивается не только мир и покой, но и надежную защиту в регионе складов с советских времен”, - заявила Захарова.

Она также сказала, что по мнению России, до урегулирования приднестровского конфликта еще далеко и зависит это “не в последнюю очередь от Кишинева”.

Ранее

16 марта 2022 года россию полностью исключили из Совета Европы. Соответствующее решение было принято в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы и вступило в силу немедленно.

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