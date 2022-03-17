Президент Молдови закликала вивести російські війська з Придністров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Молдови Майя Санду, коментуючи резолюцію ПАРЄ про виключення росії з Ради Європи, заявила, що Кишинів завжди вимагав виводу російських військ з Придністров’я. На це в росії відповіли: перебування там військових є “виконанням миротворчої операції”. Про це повідомляє УНН з посиланням на NewsMaker.
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“Ми завжди вимагали відкликання російських військ з Придністров'я, ми вимагали й продовжуємо вимагати утилізацію боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. І ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення”, - заявила Санду.
Президент додала, що роль, яку відігравала росія у Придністровському конфлікті “ні для кого не секрет”.
Офіційна реакція Росії з’явилась 17 березня. Представник міністерства закордонних справ рф Марія Захарова повідомила, що російські війська, які перебувають у Придністров'ї, начебто забезпечують мир в Молдові останні 30 років.
“Хотілось би нагадати, що обмежений контингент російських збройних сил перебуває у Придністров'ї відповідно до Угоди про принципи мирного врегулювання Придністровського конфлікту 21 липня 1992 року. Мета перебування там військ рф - реалізація миротворчої операції, завдяки якій на Дністрі протягом 30 років забезпечується не лише мир та спокій, але й надійний захист у регіоні складів з радянських часів”, - заявила Захарова.
Вона також сказала, що на думку росії, до урегулювання придністровського конфлікту ще далеко і залежить це “не в останню чергу від Кишинева”.
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16 березня 2022 року росію повністю виключили з Ради Європи. Відповідне рішення було ухвалено відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи та набуло чинності негайно.