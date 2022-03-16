Росію повністю виключили з Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Комітет Міністрів Ради Європи на основі вчорашньої рекомендації ПАРЄ провів позачергове засідання, на якому постановив виключити повністю Російську Федерацію з Ради Європи, вказала голова української делегації в ПАРЄ, народна депутатка «Слуги Народу» Марія Мезенцева, яку цитують у політсилі, пише УНН.
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«Рішення було ухвалено відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи і вступило в силу негайно. Від сьогодні, 16 березня, Росія більше не є членом Ради Європи», – наголосила Мезенцева.
За її словами, це спільна перемога усієї парламентської та класичної дипломатії України та всієї Європи.
«Відтепер Росія, після виконання знову усіх умов щодо демократизації, поваги до верховенства права та прав людини, зможе повернутись до Ради Європи, рішення про що будуть ухвалювати 46 держав-членів Ради Європи», – додала вона.
Доповнення
15 березня ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про виключення Росії з Ради Європи.