Россию полностью исключили из Совета Европы

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"Решение было принято в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы и вступило в силу немедленно. С сегодняшнего дня, 16 марта, Россия больше не является членом Совета Европы", - подчеркнула Мезенцева.

По ее словам, это общая победа всей парламентской и классической дипломатии Украины и всей Европы.

"Отныне Россия, после выполнения снова всех условий по демократизации, уважения к верховенству права и прав человека, сможет вернуться в Совет Европы, решение о чем будут принимать 46 государств-членов Совета Европы", - добавила она.

Дополнение

15 марта ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении России из Совета Европы.