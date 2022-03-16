Россию полностью исключили из Совета Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Комитет Министров Совета Европы на основе вчерашней рекомендации ПАСЕ провел внеочередное заседание, на котором постановил исключить полностью Российскую Федерацию из Совета Европы, указала председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат "Слуги Народа" Мария Мезенцева, которую цитируют в политсиле, пишет УНН.
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"Решение было принято в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы и вступило в силу немедленно. С сегодняшнего дня, 16 марта, Россия больше не является членом Совета Европы", - подчеркнула Мезенцева.
По ее словам, это общая победа всей парламентской и классической дипломатии Украины и всей Европы.
"Отныне Россия, после выполнения снова всех условий по демократизации, уважения к верховенству права и прав человека, сможет вернуться в Совет Европы, решение о чем будут принимать 46 государств-членов Совета Европы", - добавила она.
Дополнение
15 марта ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении России из Совета Европы.