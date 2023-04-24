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Президент Мексики в третий раз получил положительный результат на COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В воскресенье президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он получил положительный результат на COVID-19. Политик болеет коронавирусом уже третий раз, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мексиканский политик, 69-летний Лопес Обрадор, сообщил, что заболел коронавирусом, добавив, что, хотя он не является серьезно больным, однако возьмет несколько дней отпуска.

"Это несерьезно. Мое сердце работает на 100%", - написал он в Twitter.

Лопес Обрадор также добавил, что вместо него его утреннюю регулярную пресс-конференцию проведет министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес.

Дополнение

До заболевания коронавирусом Лопес Обрадор перенес серьезный сердечный приступ в 2013 году. Однако предыдущие два случая заболевания COVID-19 протекали в легкой форме.

В январе 2022 года Лопес Обрадор прошел катетеризацию сердца и чувствовал себя здоровым. Тогда в правительстве заявили, что президент регулярно проходит обследования, которые включают лабораторные анализы, электрокардиограмму, стресс-тесты и КТ.

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