Президент Мексики в третий раз получил положительный результат на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В воскресенье президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он получил положительный результат на COVID-19. Политик болеет коронавирусом уже третий раз, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Мексиканский политик, 69-летний Лопес Обрадор, сообщил, что заболел коронавирусом, добавив, что, хотя он не является серьезно больным, однако возьмет несколько дней отпуска.
"Это несерьезно. Мое сердце работает на 100%", - написал он в Twitter.
Лопес Обрадор также добавил, что вместо него его утреннюю регулярную пресс-конференцию проведет министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес.
Дополнение
До заболевания коронавирусом Лопес Обрадор перенес серьезный сердечный приступ в 2013 году. Однако предыдущие два случая заболевания COVID-19 протекали в легкой форме.
В январе 2022 года Лопес Обрадор прошел катетеризацию сердца и чувствовал себя здоровым. Тогда в правительстве заявили, что президент регулярно проходит обследования, которые включают лабораторные анализы, электрокардиограмму, стресс-тесты и КТ.