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Президент Мексики втретє отримав позитивний результат на COVID-19

Президент Мексики втретє отримав позитивний результат на COVID-19

Київ • УНН

 • 1204108 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У неділю президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що він отримав позитивний результат на COVID-19. Політик хворіє на коронавірус вже третій раз, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Мексиканський політик, 69-річний Лопес Обрадор, повідомив, що захворів на коронавірус, додавши, що, хоча він не є серйозно хворим, проте візьме кілька днів відпустки.

"Це несерйозно. Моє серце працює на 100%", - написав він в Twitter.

Лопес Обрадор також додав, що замість нього його ранкову регулярну пресконференцію проведе міністр внутрішніх справ Мексики Адан Аугусто Лопес.

Доповнення

До захворювань на коронавірус Лопес Обрадор, переніс серйозний серцевий напад у 2013 році. Проте минулі два випадки захворювання на COVID-19 проходили у легкій формі.

У січні 2022 року Лопес Обрадор пройшов катетеризацію серця і почувався здоровим. Тоді в уряді заявили, що президент регулярно проходить обстеження, які включають лабораторні аналізи, електрокардіограму, стрес-тести та КТ.

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