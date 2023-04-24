Президент Мексики втретє отримав позитивний результат на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У неділю президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що він отримав позитивний результат на COVID-19. Політик хворіє на коронавірус вже третій раз, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Мексиканський політик, 69-річний Лопес Обрадор, повідомив, що захворів на коронавірус, додавши, що, хоча він не є серйозно хворим, проте візьме кілька днів відпустки.
"Це несерйозно. Моє серце працює на 100%", - написав він в Twitter.
Лопес Обрадор також додав, що замість нього його ранкову регулярну пресконференцію проведе міністр внутрішніх справ Мексики Адан Аугусто Лопес.
Доповнення
До захворювань на коронавірус Лопес Обрадор, переніс серйозний серцевий напад у 2013 році. Проте минулі два випадки захворювання на COVID-19 проходили у легкій формі.
У січні 2022 року Лопес Обрадор пройшов катетеризацію серця і почувався здоровим. Тоді в уряді заявили, що президент регулярно проходить обстеження, які включають лабораторні аналізи, електрокардіограму, стрес-тести та КТ.