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Президент Мексики в разговоре с Трампом подтвердил готовность к сотрудничеству с США

Президент Мексики в разговоре с Трампом подтвердил готовность к сотрудничеству с США

Киев  •  УНН

 • 6994 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в своем Twitter, передает УНН.

"Мы поговорили по телефону с президентом Трампом, - написал Лопес Обрадор. - Мы подтвердили ему нашу готовность дружить, вести диалог и сотрудничать на благо наших народов". В пятницу представители власти Мексики и США на переговорах в Вашингтоне смогли достичь договоренностей по вопросам миграции, Лопес Обрадор приветствовал это соглашение и назвал его "хорошим".

Согласно ему Мехико примет меры для прекращения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Напомним, Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% ежемесячно до октября текущего года, если Мехико не окажет решительные действия, чтобы прекратить не только нелегальной миграции, но и контрабанду наркотиков в США. После того, как в пятницу вечером представителям двух стран удалось договориться, Трамп сообщил, что введение пошлин на товары из Мексики приостановлено на неопределенный срок.

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