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Президент Мексики в розмові з Трампом підтвердив готовність до співпраці з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор в суботу провів телефонні переговори зі своїм колегою з США Дональдом Трампом. Про це глава латиноамериканської держави повідомив в своєму Twitter, передає УНН.

“Ми поговорили по телефону з президентом Трампом, — написав Лопес Обрадор. — Ми підтвердили йому нашу готовність дружити, вести діалог і співпрацювати на благо наших народів”. У п’ятницю представники влади Мексики і США на переговорах у Вашингтоні змогли досягти домовленостей з питань міграції, Лопес Обрадор вітав цю угоду і назвав його “хорошим”.

Відповідно до нього Мехіко вживе заходів для припинення нелегальної міграції в США, в тому числі розмістить військовослужбовців своєї Національної гвардії по всій території країни, приділяючи особливу увагу південному кордоні. Крім того, влада латиноамериканської країни будуть активно боротися з організаціями, що займаються торгівлею людьми.

Трамп 30 травня оголосив про введення з 10 червня мит в розмірі 5% на товари з Мексики в зв’язку з міграційним кризою на спільному кордоні. Він попередив, що тарифи будуть рости на 5% щомісяця аж до жовтня поточного року, якщо Мехіко не зробить рішучі дії, щоб припинити не тільки нелегальну міграцію, а й контрабанду наркотиків в США. Після того, як у п’ятницю ввечері представникам двох країн вдалося домовитися, Трамп повідомив, що введення мит на товари з Мексики призупинено на невизначений термін.

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