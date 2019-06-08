Президент Мексики приветствовал достижение соглашения с США по миграции

“Благодаря поддержке всех мексиканцев удалось избежать пошлин на мексиканские товары, которые экспортируются в США, — написал Лопес Обрадор. — (Глава МИД Мексики) Марсело Эбрард обнародует детали сделки. В любом случае завтра (в субботу — ред) мы соберемся в Тихуане ... чтобы это отпраздновать”.

Напомним, Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% ежемесячно до октября текущего года, если Мехико не окажет решительных действий, чтобы прекратить не только нелегальной миграции, но и контрабанду наркотиков в США.

В пятницу вечером (в субботу утром по киевскому времени) Трамп написал в своем Twitter, что США и Мексика достигли соглашения по миграционным вопросам и что запланировано на понедельник введение односторонних американских пошлин на мексиканские товары приостановлено.