Президент Мексики привітав досягнення угоди з США по міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор привітав досягнення угоди з США, націленого на врегулювання міграційного кризи на спільному кордоні. Коментар голови латиноамериканської держави був розміщений в його Twitter в п'ятницю ввечері, передає УНН.
"Завдяки підтримці всіх мексиканців вдалося уникнути мит на мексиканські товари, які експортуються в США, - написав Лопес Обрадор. - (Глава МЗС Мексики) Марсело Ебрард оприлюднить деталі угоди. У будь-якому випадку завтра (в суботу - ред) ми зберемося в Тіхуані... щоб це відсвяткувати".
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп 30 травня оголосив про введення з 10 червня мит в розмірі 5% на товари з Мексики в зв'язку з міграційним кризою на спільному кордоні. Він попередив, що тарифи будуть рости на 5% щомісяця аж до жовтня поточного року, якщо Мехіко не зробить рішучих дій, щоб припинити не тільки нелегальну міграцію, а й контрабанду наркотиків в США.
У п'ятницю ввечері (в суботу зранку за київським часом) Трамп написав в своєму Twitter, що США і Мексика досягли угоди з міграційних питань та що заплановане на понеділок введення односторонніх американських мит на мексиканські товари призупинено.