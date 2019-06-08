Президент Мексики привітав досягнення угоди з США по міграції

"Завдяки підтримці всіх мексиканців вдалося уникнути мит на мексиканські товари, які експортуються в США, - написав Лопес Обрадор. - (Глава МЗС Мексики) Марсело Ебрард оприлюднить деталі угоди. У будь-якому випадку завтра (в суботу - ред) ми зберемося в Тіхуані... щоб це відсвяткувати".

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп 30 травня оголосив про введення з 10 червня мит в розмірі 5% на товари з Мексики в зв'язку з міграційним кризою на спільному кордоні. Він попередив, що тарифи будуть рости на 5% щомісяця аж до жовтня поточного року, якщо Мехіко не зробить рішучих дій, щоб припинити не тільки нелегальну міграцію, а й контрабанду наркотиків в США.

У п'ятницю ввечері (в суботу зранку за київським часом) Трамп написав в своєму Twitter, що США і Мексика досягли угоди з міграційних питань та що заплановане на понеділок введення односторонніх американських мит на мексиканські товари призупинено.