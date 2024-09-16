Президент Майя Санду застала землетрясение в прямом эфире: видео

Президент Молдовы Майя Санду застала землетрясение в прямом эфире. Видео из студии уже разлетелось по сети, передает УНН.

Санду общалась с журналисткой и говорила, что ближайшие недели будут очень заняты, когда начались толчки и это заметно на видео.

Через несколько секунд инициативу перебрала на себя журналистка и отметила, что "это премьера землетрясения в прямом эфире".

"У нас что-то интересное происходит. Это премьера землетрясения в прямом эфире", - сказала она.

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Как сообщал УНН, по предварительной информации в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе.

Землетрус в Одеській області сягнув 2-4 балів, попередньо - без руйнувань