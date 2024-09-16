Землетрясение в Одесской области достигло 2-4 баллов, предварительно - без разрушений
Киев • УНН
На юге Одесской области зафиксировано землетрясение силой 2-4 балла. Объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме, сообщений о разрушениях не поступало.
На юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Толчки ощущались и в других районах области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
На юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области. Информация уточняется
Он добавил, что по оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений, работают в штатном режиме. Сообщений о разрушениях в области и необходимости помощи не поступало.
Напомним
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Румынии. Подземные толчки ощущались и в Молдове и Одесской области.