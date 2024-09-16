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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Землетрясение в Одесской области достигло 2-4 баллов, предварительно - без разрушений

Землетрясение в Одесской области достигло 2-4 баллов, предварительно - без разрушений

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 15:25  •  6604 просмотра

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На юге Одесской области зафиксировано землетрясение силой 2-4 балла. Объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме, сообщений о разрушениях не поступало.

На юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Толчки ощущались и в других районах области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН

На юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области. Информация уточняется 

- сообщил Кипер.

Он добавил, что по оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений, работают в штатном режиме. Сообщений о разрушениях в области и необходимости помощи не поступало.

Напомним

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Румынии. Подземные толчки ощущались и в Молдове и Одесской области.

Антонина Туманова

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