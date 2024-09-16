Землетрус в Одеській області сягнув 2-4 балів, попередньо - без руйнувань
Київ • УНН
На півдні Одеської області зафіксовано землетрус силою 2-4 бали. Об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, повідомлень про руйнування не надходило.
На півдні Одещини землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Поштовхи відчувались й в інших районах області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
На півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. Інформація уточнюється
Він додав, що за оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило.
Нагадаємо
Землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині.