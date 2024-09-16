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У Румунії стався землетрус магнітудою 5,5. Поштовхи відчули в Одесі

Київ • УНН

 • 15627 перегляди

У Румунії стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчули в Молдові, Болгарії та Україні, зокрема в Одесі, де не зафіксовано пошкоджень чи постраждалих.

У Румунії 16 вересня стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові, Болгарії, а також - Україні, передає УНН.

За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі 

- повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу

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