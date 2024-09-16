У Румунії стався землетрус магнітудою 5,5. Поштовхи відчули в Одесі
Київ • УНН
У Румунії стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчули в Молдові, Болгарії та Україні, зокрема в Одесі, де не зафіксовано пошкоджень чи постраждалих.
У Румунії 16 вересня стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові, Болгарії, а також - Україні, передає УНН.
За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі
За його словами, інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.