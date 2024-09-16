В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутили в Одессе
Киев • УНН
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощутили в Молдове, Болгарии и Украине, в частности в Одессе, где не зафиксировано повреждений или пострадавших.
В Румынии 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались в Молдове, Болгарии, а также - Украине, передает УНН.
По предварительной информации в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе
По его словам, информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.