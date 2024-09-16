Президентка Майя Санду застала землетрус у прямому ефірі: відео
Київ • УНН
Майя Санду давала інтерв'ю, коли почався землетрус. Журналістка назвала це "прем'єрою землетрусу в прямому ефірі". Поштовхи відчули в Румунії, Болгарії, Молдові та Україні.
Президентка Молдови Майя Санду застала землетрус у прямому ефірі. Відео зі студії вже розлетілось мережею, передає УНН.
Санду спілкувалась із журналісткою і говорила, що найближчі тижні будуть дуже зайняті, коли почалися поштовхи і це помітно на відео.
За кілька секунд ініціативу перебрала на себе журналістка і зазначила, що "це прем'єра землетрусу в прямому ефірі".
"У нас щось цікаве відбувається. Це прем'єра землетрусу в прямому ефірі", - сказала вона.
Раніше
Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.
Землетрус в Одеській області сягнув 2-4 балів, попередньо - без руйнувань16.09.24, 18:25 • 16136 переглядiв