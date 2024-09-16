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Президентка Майя Санду застала землетрус у прямому ефірі: відео

Президентка Майя Санду застала землетрус у прямому ефірі: відео

Київ • УНН

 • 18159 перегляди

Майя Санду давала інтерв'ю, коли почався землетрус. Журналістка назвала це "прем'єрою землетрусу в прямому ефірі". Поштовхи відчули в Румунії, Болгарії, Молдові та Україні.

Президентка Молдови Майя Санду застала землетрус у прямому ефірі. Відео зі студії вже розлетілось мережею, передає УНН.

Санду спілкувалась із журналісткою і говорила, що найближчі тижні будуть дуже зайняті, коли почалися поштовхи і це помітно на відео.

За кілька секунд ініціативу перебрала на себе журналістка і зазначила, що "це прем'єра землетрусу в прямому ефірі".

"У нас щось цікаве відбувається. Це прем'єра землетрусу в прямому ефірі", - сказала вона.

Раніше

Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.

Землетрус в Одеській області сягнув 2-4 балів, попередньо - без руйнувань16.09.24, 18:25 • 16136 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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