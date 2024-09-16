Президентка Майя Санду застала землетрус у прямому ефірі: відео

Президентка Молдови Майя Санду застала землетрус у прямому ефірі. Відео зі студії вже розлетілось мережею, передає УНН.

Санду спілкувалась із журналісткою і говорила, що найближчі тижні будуть дуже зайняті, коли почалися поштовхи і це помітно на відео.

За кілька секунд ініціативу перебрала на себе журналістка і зазначила, що "це прем'єра землетрусу в прямому ефірі".

"У нас щось цікаве відбувається. Це прем'єра землетрусу в прямому ефірі", - сказала вона.

Раніше

Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.

Землетрус в Одеській області сягнув 2-4 балів, попередньо - без руйнувань