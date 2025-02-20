Президент Литвы: нет признаков вывода войск США из Балтии
Киев • УНН
Гитанас Науседа заявил об отсутствии признаков вывода американских войск из стран Балтии. Он подчеркнул важность сохранения трансатлантического сотрудничества и усиления НАТО.
Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты готовятся вывести своих солдат из стран Балтии, пишет УНН со ссылкой на Delfi.
Такие признаки отсутствуют (...) Однако я верю, что наши партнеры хорошо понимают: восточный фланг НАТО и его безопасность является, вероятно, важнейшим элементом безопасности альянса в целом, ведь именно здесь сосредоточены риски, связанные с действиями агрессоров
По его словам, стабильность трансатлантических связей имеет экзистенциальное значение для национальной безопасности Литвы. Поэтому, как отметил Науседа, важно принять все меры для укрепления НАТО в будущем.
«Сейчас продолжаются обсуждения относительно модели сотрудничества между ЕС и США в рамках НАТО. Во время встречи (19 февраля - ред.) я отметил и обратился к нашим коллегам, что мы должны, как зеницу ока, сохранять трансатлантическое сотрудничество при любых условиях. НАТО - это наш основной механизм коллективной обороны. Мы сделаем все, чтобы после саммита в Гааге можно было сказать, что НАТО не только не ослабло, но и стало сильнее», - подчеркнул Науседа.
Дополнение
На прошлой неделе министр обороны США Питт Гегсет предупредил союзников по НАТО в Европе, что не следует считать присутствие американских войск на континенте «вечным» и призвал их увеличить расходы на оборону.
По данным Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), сейчас в Европе размещено около 78 тыс. американских солдат, из которых около 37 тыс. находятся в Германии.
Напомним,
США призвали страны Европы предоставить детальные предложения по оружию, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках любых гарантий безопасности для прекращения войны с РФ.