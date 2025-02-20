Президент Литвы: нет признаков вывода войск США из Балтии

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты готовятся вывести своих солдат из стран Балтии, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Такие признаки отсутствуют (...) Однако я верю, что наши партнеры хорошо понимают: восточный фланг НАТО и его безопасность является, вероятно, важнейшим элементом безопасности альянса в целом, ведь именно здесь сосредоточены риски, связанные с действиями агрессоров