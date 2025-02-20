Президент Литви: немає ознак виведення військ США з Балтії

Президент Литви Гітанас Науседа стверджує, що немає жодних ознак того, що Сполучені Штати готуються вивести своїх солдатів з країн Балтії, пише УНН з посиланням на Delfi.

Такі ознаки відсутні. (…) Проте я вірю, що наші партнери добре розуміють: східний фланг НАТО та його безпека є, ймовірно, найважливішим елементом безпеки альянсу в цілому, адже саме тут зосереджені ризики, пов’язані з діями агресорів - підкреслив Науседа на пресконференції 19 лютого.

За його словами, стабільність трансатлантичних зв’язків має екзистенційне значення для національної безпеки Литви. Тому, як наголосив Науседа, важливо вжити всіх заходів для зміцнення НАТО в майбутньому.

"Наразі тривають обговорення щодо моделі співпраці між ЄС і США в межах НАТО. Під час зустрічі (19 лютого - ред.) я зазначив і звернувся до наших колег, що ми повинні, як зіницю ока, зберігати трансатлантичне співробітництво за будь-яких умов. НАТО - це наш основний механізм колективної оборони. Ми зробимо все, щоб після саміту в Гаазі можна було сказати, що НАТО не лише не ослабло, а й стало сильнішим", - наголосив Науседа.

Доповнення

Минулого тижня міністр оборони США Пітт Гегсет попередив союзників по НАТО в Європі, що не слід вважати присутність американських військ на континенті "вічною" і закликав їх збільшити витрати на оборону.

За даними Європейського командування Збройних сил США (EUCOM), зараз в Європі розміщено близько 78 тис. американських солдатів, з яких близько 37 тис. перебувають у Німеччині.

Нагадаємо

США закликали країни Європи надати детальні пропозиції щодо зброї, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з рф.