Президент Литви: немає ознак виведення військ США з Балтії

ukenru
05:23 • 15864 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122959 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182876 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147276 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138785 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117338 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107990 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142075 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134449 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 41952 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 52754 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 40228 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 39243 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 48506 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 142075 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 141076 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274987 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303832 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 11648 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 57263 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111503 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134449 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116796 перегляди
Актуальне
Президент Литви: немає ознак виведення військ США з Балтії

Президент Литви: немає ознак виведення військ США з Балтії

Київ • УНН

 • 18109 перегляди

Гітанас Науседа заявив про відсутність ознак виведення американських військ з країн Балтії. Він підкреслив важливість збереження трансатлантичного співробітництва та посилення НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа стверджує, що немає жодних ознак того, що Сполучені Штати готуються вивести своїх солдатів з країн Балтії, пише УНН з посиланням на Delfi.

Такі ознаки відсутні. (…) Проте я вірю, що наші партнери добре розуміють: східний фланг НАТО та його безпека є, ймовірно, найважливішим елементом безпеки альянсу в цілому, адже саме тут зосереджені ризики, пов’язані з діями агресорів

- підкреслив Науседа на пресконференції 19 лютого.

За його словами, стабільність трансатлантичних зв’язків має екзистенційне значення для національної безпеки Литви. Тому, як наголосив Науседа, важливо вжити всіх заходів для зміцнення НАТО в майбутньому.

"Наразі тривають обговорення щодо моделі співпраці між ЄС і США в межах НАТО. Під час зустрічі (19 лютого - ред.) я зазначив і звернувся до наших колег, що ми повинні, як зіницю ока, зберігати трансатлантичне співробітництво за будь-яких умов. НАТО - це наш основний механізм колективної оборони. Ми зробимо все, щоб після саміту в Гаазі можна було сказати, що НАТО не лише не ослабло, а й стало сильнішим", - наголосив Науседа.

Доповнення

Минулого тижня міністр оборони США Пітт Гегсет попередив союзників по НАТО в Європі, що не слід вважати присутність американських військ на континенті "вічною" і закликав їх збільшити витрати на оборону.

За даними Європейського командування Збройних сил США (EUCOM), зараз в Європі розміщено близько 78 тис. американських солдатів, з яких близько 37 тис. перебувають у Німеччині.

Нагадаємо

США закликали країни Європи надати детальні пропозиції щодо зброї, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з рф.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
lytvaЛитва
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами