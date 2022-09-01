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Президент Казахстана заявил о планах объявить досрочные президентские выборы этой осенью

Киев • УНН

 • 105086 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил в четверг, что планирует назначить досрочные президентские выборы этой осенью и, вероятно, срок полномочий президента будет продлен до одного семилетнего срока. Об этом пишет УНН ссылаясь на АР.

Президент Казахстана заявил о планах объявить досрочные президентские выборы этой осенью

Детали

В обращении к парламенту Токаев также предложил провести досрочные парламентские выборы в первой половине 2023 года после того, как в начале этого года его страна пережила политический кризис, в результате которого погибли более 200 человек.

"Предлагаю провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года", - сказал Токаев.

В 2024 году в Казахстане должны были пройти президентские выборы, а в 2025 году — парламентские выборы.

Токаев заявил, что будет продвигать парламентское голосование после того, как ранее в этом году конституционные изменения установили "совершенно новые стандарты политической системы со справедливыми и открытыми правилами игры".

По его словам, срок президентства будет ограничен одним сроком в семь лет с нынешних двух пятилетних сроков.

"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов идти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение срока моих полномочий", - сказал Токаев.

Что было раньше

Январские беспорядки поразили богатый энергоносителями Казахстан, одну из самых стабильных стран Центральной Азии, которая обрела независимость после распада Советского Союза в 1991 году.

Кровопролитие, которое стало результатом мирных протестов против скачка цен на автомобильное топливо, унесло жизни более 230 человек.

Это произошло после того, как 69-летний Токаев был избран в 2019 году Нурсултаном Назарбаевым, правившим Казахстаном почти три десятилетия.

Казахстан в июне проголосовал за поправки к конституции, которые Токаев назвал отходом от "суперпрезидентского" правления.

Среди наиболее заметных изменений в конституции - отмена особых привилегий для 82-летнего Назарбаева.

До январского кризиса многие считали, что Токаев правит в тени Назарбаева и его сверхбогатых родственников.

Даже после освобождения от должности президента Назарбаев сохранил конституционный титул "Елбасы" или "Лидер нации" — роль, которая давала ему влияние на формирование политики независимо от его формального положения.

Новая конституция не признает этот статус, а другая поправка не позволяет родственникам президента занимать государственные должности.

И бывший, и нынешний президенты являются союзниками соседней россии и прибытие войск возглавляемого Москвой блока безопасности ОДКБ укрепило контроль Токаева над ситуацией в январе.

Однако после начала войны Москвы в Украине между россией и Казахстаном возникла напряженность, поскольку страна стремится сбалансировать связи с Западом и союзником Москвой.

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