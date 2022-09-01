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Президент Казахстану заявив про плани оголосити дострокові президентські вибори цієї осені

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив у четвер, що планує призначити дострокові президентські вибори цієї осені та, ймовірно, термін повноважень президента буде подовжено до одного семирічного терміну. Про це пише УНН посилаючись на АР.

Президент Казахстану заявив про плани оголосити дострокові президентські вибори цієї осені

Деталі

У зверненні до парламенту Токаєв також запропонував провести дострокові парламентські вибори у першій половині 2023 року після того, як на початку цього року його країна пережила політичну кризу, внаслідок якої загинуло понад 200 осіб.

"Пропоную провести дострокові президентські вибори восени 2022 року", - сказав Токаєв.

2024 року в Казахстані мали пройти президентські вибори, а 2025 року — парламентські вибори.

Токаєв заявив, що просуне парламентське голосування після того, як раніше цього року конституційні зміни встановили "цілком нові стандарти політичної системи зі справедливими та відкритими правилами гри".

За його словами, термін президентства буде обмежений одним строком у сім років із нинішніх двох п'ятирічних термінів.

"Для мене інтереси держави над усе. Тому я готовий йти на дострокові президентські вибори, навіть незважаючи на скорочення терміну моїх повноважень", - сказав Токаєв.

Що було раніше

Січневі заворушення вразили багатий енергоносіями Казахстан, одну з найстабільніших країн Центральної Азії, яка здобула незалежність після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Кровопролиття, яке стало результатом мирних протестів проти стрибка цін на автомобільне паливо, забрало життя понад 230 осіб.

Це сталося після того, як 69-річного Токаєва було обрано у 2019 році Нурсултаном Назарбаєвим, який правив Казахстаном майже три десятиліття.

Казахстан у червні проголосував за поправки до конституції, які Токаєв назвав відходом від "суперпрезидентського" правління.

Серед змін, що найбільш помітні в конституції - скасування особливих привілеїв для 82-річного Назарбаєва.

До січневої кризи багато хто вважав, що Токаєв править у тіні Назарбаєва та його надбагатих родичів.

Навіть після звільнення з посади президента Назарбаєв зберіг конституційний титул "Єлбаси" або "Лідер нації" — роль, яка давала йому вплив на формування політики незалежно від його формального становища.

Нова конституція не визнає цього статусу, а інша поправка не дозволяє родичам президента обіймати державні посади.

І колишній, і нинішній президенти є союзниками сусідньої росії і прибуття військ очолюваного Москвою блоку безпеки ОДКБ зміцнило контроль Токаєва над ситуацією в січні.

Однак після початку війни Москви в Україні між росією та Казахстаном виникла напруженість, оскільки країна прагне збалансувати зв'язки із Заходом та союзником Москвою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Казахстан не визнає «днр» и «лнр» і вважає їх квазідержавами - Токаєв

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