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Казахстан не визнає «днр» и «лнр» і вважає їх квазідержавами - Токаєв

Казахстан не визнає «днр» и «лнр» і вважає їх квазідержавами - Токаєв

Київ • УНН

 • 246582 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Казахстан вважає так звані «днр» та «лнр» квазідержавами. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на петербурзькому міжнародному економічному форумі, пише УНН.

Цитата

«Суспільство у нас відкрите… різні думки висловлюються, але я хотів би відзначити наступне – що сучасне міжнародне право – це статут Організації Об'єднаних Націй. Два основні принципи, закладені в статут в сучасний час – це територіальна цілісність держави та право нації на самовизначення», - сказав Токаєв.

Деталі

На його думку, ці принципи суперечать одне одному. У той же час, вважає Токаєв, якщо право нації на самовизначення буде реалізовано на всій земній півкулі, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі буде понад 500-600 держав.

Президент Казахстану зазначив, що «це буде хаос».

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«З цієї причини ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію, і, очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими на наш погляд є Луганськ і Донецьк», - сказав він.

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