Казахстан не будет помогать России обходить санкции и не применяет термин "спецоперация" - замглавы АП

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“(Цель визита в Брюссель - ред.) продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против россии со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с россией, беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС”, - заявил Сулейманов.

Детали

По его словам, в то же время Казахстан продолжит торговать с россией, инвестировать в россию и привлекать инвестиции для россии, так как “по-другому наша экономика не может”.

Чиновник также отметил, что у Казахстана нет проблем с тем, чтоб называть вещи своими именами.

"Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению", - заявил он.

Сулейманов отметил, что в этой ситуации Россия хотела, чтобы его страна была на их стороне.

“Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций", - добавил он.

Напомним

Как писал УНН, министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко недавно заявил, что компании, которые уходят из россии из-за войны в Украине, могут перенести производство в Казахстан, и что страна не хотела бы оказаться по ту сторону нового "железного занавеса".