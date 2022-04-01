Казахстан не допомагатиме росії обходити санкції і не застосовує термін "спецоперація" - заступник голови АП

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“(Мета візиту до Брюсселя - ред.) продемонструвати нашим європейським партнерам, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС. Ми будемо дотримуватися санкцій. Незважаючи на те, що ми є частиною економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародного співтовариства. Тому найменше ми хочемо, щоб до Казахстану застосовувалися вторинні санкції США і ЄС", - заявив Сулейманов.

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За його словами, в той же час Казахстан продовжить торгувати з Росією, інвестувати в Росію і залучати інвестиції для Росії, так як "по-іншому наша економіка не може".

Чиновник також зазначив, що у Казахстану немає проблем з тим, щоб називати речі своїми іменами.

"Росія вирішила ввести закон, що забороняє слово "війна". Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль", - заявив він.

Сулейманов зазначив, що в цій ситуації Росія хотіла, щоб його країна була на їхньому боці.

"Але Казахстан поважає територіальну цілісність України. Ми не визнавали і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, тому що їх не визнає ООН. Ми будемо поважати тільки рішення, прийняті на рівні організації Об'єднаних Націй", - додав він.

Нагадаємо

Як писав УНН, міністр закордонних справ Казахстану Роман Василенко нещодавно заявив, що компанії, які йдуть з Росії через війну в Україні, можуть перенести виробництво в Казахстан, і що країна не хотіла б опинитися по той бік нової "залізної завіси".