Казахстан не хочет оказаться за новым "железным занавесом" - МИД

Цитата

"Если появится новый железный занавес, мы не хотим быть за ним", — сказал Василенко Die Welt, имея в виду западный термин, означающий разделительную линию между Восточной и Западной Европой во время холодной войны.

При этом, указал он, в Казахстане "приветствуются все компании с хорошей репутацией, которые хотят перенести сюда свое производство", однако не должны заходить в страну лишь для того, чтобы избежать санкций против россии.

Дополнение

Многие западные компании закрывают предприятия в россии в ответ на давление со стороны потребителей, которые требуют выступить против вторжения в Украину.

Казахстан избегает критики действий россии относительно вторжения, но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в этом месяце, что все страны должны строго придерживаться норм и принципов Устава Организации Объединенных Наций.