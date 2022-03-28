Казахстан не хочет оказаться за новым "железным занавесом" - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Компании, которые уходят из россии из-за войны в Украине, могут перенести производство в Казахстан, заявил заместитель министра иностранных дел страны Роман Василенко, заявив, что Казахстан не хотел бы оказаться по ту сторону нового "железного занавеса", пишет УНН со ссылкой на Die Welt и Reuters.
Цитата
"Если появится новый железный занавес, мы не хотим быть за ним", — сказал Василенко Die Welt, имея в виду западный термин, означающий разделительную линию между Восточной и Западной Европой во время холодной войны.
При этом, указал он, в Казахстане "приветствуются все компании с хорошей репутацией, которые хотят перенести сюда свое производство", однако не должны заходить в страну лишь для того, чтобы избежать санкций против россии.
Дополнение
Многие западные компании закрывают предприятия в россии в ответ на давление со стороны потребителей, которые требуют выступить против вторжения в Украину.
Казахстан избегает критики действий россии относительно вторжения, но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в этом месяце, что все страны должны строго придерживаться норм и принципов Устава Организации Объединенных Наций.