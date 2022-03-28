Казахстан не хоче опинитися за новою "залізною завісою" - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Компанії, які йдуть з росії через війну в Україні, можуть перенести виробництво в Казахстан, заявив заступник міністра закордонних справ країни Роман Василенко, заявивши, що Казахстан не хотів би опинитися по той бік нової "залізної завіси", пише УНН з посиланням на Die Welt та Reuters.
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"Якщо з'явиться нова залізна завіса, ми не хочемо бути за нею", — сказав Василенко Die Welt, маючи на увазі західний термін, що означає розділову лінію між Східною та Західною Європою під час холодної війни.
При цьому, вказав він, у Казахстані "вітаються усі компанії з доброю репутацією, які хочуть перенести сюди своє виробництво", однак не повинні заходити у країну лише для того, щоб уникнути санкцій проти росії.
Доповнення
Багато західних компаній закривають підприємства у росії у відповідь на тиск з боку споживачів, які вимагають виступити проти вторгнення в Україну.
Казахстан уникає критики дій росії щодо вторгнення, але президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив цього місяця, що всі країни повинні суворо дотримуватися норм і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.